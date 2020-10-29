В закрытом режиме: Меган Маркл не хочет публично встречаться с отцом в суде

История судебного разбирательства Меган Маркл с Mail on Sunday тянется уже довольно продолжительное время. Напомним, что герцогиня Сассекская обвинила таблоид в том, что там была опубликована часть переписки с ее отцом — Томасом. Теперь же Маркл хочет, чтобы судебные слушания проходили в закрытом режиме. Команда юристов уже отправила соответствующий запрос в суд.

Как пишет The Sun, герцогиня идет на такой шаг, чтобы избежать публичных встреч со своим отцом. Судебные слушания должны были начаться в январе 2021 года, но по просьбе Маркл их перенесут, скорее всего, до лета. С чем связано ее решение, не сообщается.

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Напомним, что Томас Маркл не пришел на свадьбу дочери с принцем Гарри. Тогда он сказал, что находился в больнице и не видел сообщений от дочери. А летом этого года после выхода в свет биографической книги «В поисках свободы», Томас и вовсе отрекся от дочери.