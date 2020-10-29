В мини о культуре: Волочкова в дерзком образе напомнила о своей биографической книге

Анастасия Волочкова не только занимается балетом по сей день, но и книги пишет. В этом году балерина выпустила в свет уже свою вторую автобиографию, которую назвала «Плата за успех». Издание можно купить в твердом переплете, скачать или прослушать. Кстати, начитывала ее сама Волочкова. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Мне кажется, что книгой является сама жизнь… И не нужно бояться переворачивать страницы, открывая новые… Но дорожить прекрасными бесценными событиями и встречами в жизни, как и друг другом, просто необходимо», — написала артистка.

Публикацию балерина сопроводила фото, на котором позировала в дерзком мини-платье голубого оттенка, показав свои длинные ноги.

К слову, в этом году Анастасия сообщила своим фанатам, что рядом с ней наконец-то появился любимый и любящий мужчина. Правда, кто он — балерина тщательно скрывает. Известно, что вместе пара отдохнула в отпуске этим летом. Тогда Волочкова говорила, что это было предсвадебное путешествие, а свадьба запланирована на красивую дату октября. Но, похоже, что церемонию перенесли.