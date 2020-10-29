Стильно и хищно: Валерия выгуляла леопардовое платье мидакси и защитную маску в тон

Этой осенью певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин не побоялись второй волны коронавируса и улетели на отдых в Арабские Эмираты. Уже неделю они нежатся в лучах солнца на жарком побережье Персидского залива и, кажется, не собираются возвращаться.

По вечерам муж с женой выходят в свет. Валерия для прогулки на сей раз выбрала аутфит с хищным принтом. Она облачилась в стильное струящееся платье актуальной длины мидакси, а на лицо надела маску в тон наряду.

«В Дубае очень строго повсюду соблюдается масочный режим. Никогда не воспринимала маску, как аксессуар, а тут подарили вот такую. Совпадения случаются», — объяснила певица.

Многим поклонникам наряд артистки очень понравился. В комментариях они заметили, как Валерии к лицу леопардовый принт.

«Какой прекрасный образ», «Вам очень красиво», «Это действительно подходит вам», «Какое платье! Очень красивая», «Леопард вам очень к лицу», «Вау, выглядит круто», «Образ огонь!», — пишут в комментариях.

Кстати, Валерия совсем скоро станет бабушкой. Ее младший сын, 21-летний Арсений Шульгин, официально объявил, что они с молодой женой Лианой ждут первенца.