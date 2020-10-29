Комсомолка-красавица: Натали показала, как выглядела в юности

Музыкальную карьеру певица Натали начала довольно рано. Ее песня «Ветер с моря дул» стала настоящим хитом, который и по сей день часто вспоминают на радиостанциях. С тех пор прошло много времени, артистка успела несколько раз стать мамой, повзрослела, вернулась на сцену, но, кажется, что совсем не изменилась внешне. Это в очередной раз заметили ее фанаты, после того, как в своем Instagram она опубликовала фото из юности, когда еще была комсомолкой.

«Куколка! Какая вы красивая! Стрелочки Вам идут!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что недавно Натали выпустила новый клип на трек «Поехали на дачу». На некоторых кадрах 46-летняя блондинка предстала полуобнаженной, после чего ее раскритиковали фанаты. Но певица объяснила всем, что таким было видение режиссера ролика.