«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео
Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Комсомолка-красавица: Натали показала, как выглядела в юности

Фанаты певицы отметили, что она совсем не изменилась.

Комсомолка-красавица: Натали показала, как выглядела в юности
Натали. Фото: instagram.com/natali_star74

Музыкальную карьеру певица Натали начала довольно рано. Ее песня «Ветер с моря дул» стала настоящим хитом, который и по сей день часто вспоминают на радиостанциях. С тех пор прошло много времени, артистка успела несколько раз стать мамой, повзрослела, вернулась на сцену, но, кажется, что совсем не изменилась внешне. Это в очередной раз заметили ее фанаты, после того, как в своем Instagram она опубликовала фото из юности, когда еще была комсомолкой.

Натали
Натали. Фото: instagram.com/natali_star74

«Куколка! Какая вы красивая! Стрелочки Вам идут!»  — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Натали выпустила новый клип на трек «Поехали на дачу». На некоторых кадрах 46-летняя блондинка предстала полуобнаженной, после чего ее раскритиковали фанаты. Но певица объяснила всем, что таким было видение режиссера ролика.

Тэги

архивное фото звездзвезды 90-хНаталиНатали последние новостиПевица Натали