Любовь Толкалина запечатлела Екатерину Вилкову в голубом джемпере вместе со звездой «Нюхача»

Актриса смутила коллегу, когда подсела к Кирру Кяро и попросила сказать что-нибудь по эстонски.

Екатерина Вилкова уже девять лет живет в браке с известным актером Ильей Любимовым. Пара редко появляется на публике, поэтому об их союзе далеко не всем известно. У них подрастают дети: восьмилетняя дочка Павла и шестилетний сын Петр. Лишь недавно супруги перестали прятать лица наследников. Во время карантина звезда сериала «Отель Элеон» почти не выходила в свет. Теперь она рада тому, что можно вернуться к любимой работе.

Накануне ее коллега Любовь Толкалина поделилась кадрами с одной из съемочных площадок. Она не назвала название проекта, но поймала в объектив камеры в телефоне Вилкову и Кирилла Кяро, который сыграл главную роль в сериале «Нюхач». Актриса попросила его сказать что-нибудь на эстонском языке, так как он родился в Талине. Мужчина стал переводить слова, которые в этот момент звучали на сцене. А вот Екатерина засмущалась и отвернула лицо.

К слову, актриса предпочла для выхода в город блузку и голубой джемпер. Ее волосы были уложены в легкие аккуратные локоны. А вот Кирилл увлекся и стал переводить Толкалиной все подряд, хотя она уже занялась тем, что поправляла свою прическу. «Я все поняла», — отметила Любовь.

Поклонникам стало интересно, где они смогут увидеть Кяро и Вилкову вместе. Однако название фильма или сериала озвучено не было. Зато позже Толкалина направилась в гримерный вагончик к Екатерине Шпице и поздравила ее с днем рождения. Девушке исполнилось 35 лет, но вместо празднования она находилась на работе.