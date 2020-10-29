Стиль family look: Наталья Водянова облачилась с дочкой в одинаковые пуховики для прогулки

Модель редко делится кадрами с детьми, но поклонники давно заметили, что ее дочка Нева растет настоящей красавицей.

Наталья Водянова редко подолгу сидит дома. Она предпочитает вести активный образ жизни. Лишь выходные девушка всегда посвящает всецело детям. У нее подрастают трое наследников от первого брака: 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор. А последние девять лет она живет с Антуаном Арно. Французскому миллионеру модель родила двоих сыновей: Максима и Романа. С каждым из них она занимается музыкой, а на карантине даже освоила кулинарные навыки.

Недавно Водянова решила сходить на мастер-класс по приготовлению пирожных макарун. Девушка наняла повара, который объяснил не только ей, но и ее дочке, способы приготовления этого популярного десерта. А поклонники вспомнили, как ранее она в это время гуляла по Нью-Йорку. Тогда она отдыхала там со всей семьей. А на прогулке перед Хеллоуином модель вышла на прогулку с дочкой. При этом они оделись в стиле family look.

На Наталье была длиная юбка плиссе синего цвета и пуховик оттенка крем-брюле. Замшевые полусапожки и вязаная шапка дополняли ее лук. Такой же пуховик надела и Нева. Девушка также была в широких джинсах, плюшевой розовой толстовке и шапке в тон. Они позировали в обнимку у горы тыкв.

Поклонники восхитились семейной идиллией. В фан-аккаунте стали обсуждать не только превосходный стиль Водяновой, но и ее умение воспитывать наследников. «Какие красотки», «Нева просто настоящая красавица», «Наталья такая стильная», «Словно сестры», «Такие хорошенькие», «Нева куколка», — стали писать пользователи Сети.