«Это алкоголь лечит раны»: Лазарев рассмешил Гагарину, перепев ее хит

Давние друзья не только спели дуэтом, но и устроили целое представление.

Полина Гагарина в этом году пережила расставание с Дмитрием Исхаковым. Это уже второй муж, с которым у нее не сложились отношения. Теперь певица заботиться о трехлетней дочке Мии, а также о сыне Андрее от первого брака. При этом личную драму девушка пыталась сохранить в секрете. И даже теперь, когда общественность узнала о ее разводе, она продолжает прятать печать, предпочитая много работать, заниматься спортом и детьми.

Однако накануне, Сергей Лазарев поделился видео, на котором он поет дуэтом с Полиной. Как известно они давно дружат. На одной из частных вечеринок артист решил вместе с девушкой поднять на сцену. Ранее он показал, как они перепели хит «Обезоружена». На этот раз Гагарина в изумрудном платье в пол пела песню «Драмы больше нет». При этом ее пробирал смех благодаря партнеру. В какой-то момент Лазарев взял инициативу в свои руки и изменил куплет, рассмешив весь зал.

«Время на Душе.. Это алкоголь лечит раны», — произнес он.

Потом они начали вместе синхронно прыгать и танцевать. В итоге Полина позволила другу допеть ее трек. Сергей взял такие высокие ноты, что сорвал овации.