«Обомлеть можно! Как хороша»: Нюша в леопардовом бикини смело блеснула прелестями фигуры

Нюша может похвастаться соблазнительными изгибами звездного тела. А ведь после родов поп-дива жаловалась на лишний вес. В ноябре дочке артистки — Симбе — исполнится два годика. Еще будучи беременной, она определилась с частной клиникой. Рожать Нюша улетела в Майами. Спустя некоторое время после появления малышки звездная мамочка сумела «согнать» вес. Сейчас возлюбленная Игоря Сивова выглядит даже лучше, еще стройнее и притягательнее. Стоит только посмотреть ее свежие пляжные снимки в микроблоге.

К слову, на одном из таких кадров Нюша предстала в леопардовом купальнике, засветив изящную фигуру: тонкую талию, красивые очертания пышных бедер, манящие изгибы звездного тела. Ко всему прочему, девушка послала поклонникам воздушный поцелуй, пококетничав на камеру.