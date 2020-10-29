«Трусики тут лишние»: Горбань эффектно разделась на пляже, блеснув тату на бедре

Мария Горбань многим запомнилась благодаря съемкам в сериале «Кухня». С того самом времени к ней прилепилось амплуа экранной «жены» Дмитрия Нагиева. К слову, такой поворот событий девушку нисколько не расстраивает. По словам актрисы, она часто слышит от окружающих: «Это же баба Нагиева». И переубеждать поклонников, что у нее есть муж, а с Дмитрием ее связывают только рабочие отношения, Мария не спешит.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее архивное летнее фото, в кадре знаменитость предстала в смелой фотосессии, эффектно раздевшись на пляже. Так, девушка сняла лиф от купальника, стеснительно прикрыв пышный бюст рукой. Так что все самое интересное поклонники рассмотреть не смогли. Но многих привлекла татуировка на округлом бедре Марии. Изящный рисунок не смогли скрыть даже белые трусики.