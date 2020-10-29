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«Трусики тут лишние»: Горбань эффектно разделась на пляже, блеснув тату на бедре

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева произвела фурор на Лазурном Берегу.

«Трусики тут лишние»: Горбань эффектно разделась на пляже, блеснув тату на бедре
Мария Горбань. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Мария Горбань многим запомнилась благодаря съемкам в сериале «Кухня». С того самом времени к ней прилепилось амплуа экранной «жены» Дмитрия Нагиева. К слову, такой поворот событий девушку нисколько не расстраивает. По словам актрисы, она часто слышит от окружающих: «Это же баба Нагиева». И переубеждать поклонников, что у нее есть муж, а с Дмитрием ее связывают только рабочие отношения, Мария не спешит.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее архивное летнее фото, в кадре знаменитость предстала в смелой фотосессии, эффектно раздевшись на пляже. Так, девушка сняла лиф от купальника, стеснительно прикрыв пышный бюст рукой. Так что все самое интересное поклонники рассмотреть не смогли. Но многих привлекла татуировка на округлом бедре Марии. Изящный рисунок не смогли скрыть даже белые трусики.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в одних белых трусиках, игриво прикрыла грудь на Лазурном Берегу. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Скромность ушла отдыхать», «Машуля, у вас же дочка!! Увидит», «Чувственная нимфа», «Муж фоткал?!», «Если бы ее ручку от груди убрать в сторону», «Довела Нагиева до конвульсий», «Трусики тут лишние», «Смело!!», «Какие формы, все свое!! А-ля натюрель», «Соблазнительница», «Слишком сексуально», «Нашим бы только оголяться», «Весь пляж видел?!», «Грудь шикарная», «Чистый кайф, девушка-мечта», — отметили поклонники.

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