«Чтобы сохранить красоту и молодость»: Месхи не упустил из вида обнаженное фото Климовой в воде

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 42-летняя Екатерина Климова устроила мини-провокацию, показав соблазнительное фото в ванной. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» смело оголилась перед объективом фотокамеры, игриво прикрыв грудь веером. Поклонники знаменитости потеряли дар речи, увидев, как шикарно выглядит их любимица. Не упустил из виду пикантный снимок бывшей жены и Гелы Месхи. Он скромно отметился «лайком» под дерзким кадром Климовой. А вот от комментариев актер отказался.

«Чтобы сохранить красоту и молодость», — объяснила актриса, показав свое соблазнительное фото в молочной ванной.