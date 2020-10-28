В образе сказочной Золушки: Яна Рудковская облачилась в бальное нежно-голубое платье

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко разместила в одном из последних постов в Instagram фото своего «сказочного» наряда. Яна Рудковская показала платье Золушки, которое было выполнено специально для новогоднего шоу.

Напомним, что в декабре прошлого года Рудковская и Плющенко устроили ледовое представление на сцене ВТБ-арены в Москве. Помогал с оформлением и реализацией задумки артист Большого театра Сергей Филин. Именно для него звездная мама Гном Гномыча написала поздравительный пост.

«Не верится, что легенде Большого уже 50, потому что он не огонь в творчестве, а по — прежнему пожар! Спасибо за твой талант, спасибо за наше «Лебединое озеро» и за «Золушку»! Счастья тебе бесконечного и здоровья, у нас столько еще интересного впереди, что мы все в магическом предвкушении», — заявила продюсер.

Поклонники Яны Рудковской, увидев нежно-голубое бальное платье с пышным подолом, не смогли оставить знаменитость без комплиментов: