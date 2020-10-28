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«Лучшая в мире»: Рита Дакота поделилась редким семейным снимком

30-летняя певица поздравила свою маму с днем рождения.

«Лучшая в мире»: Рита Дакота поделилась редким семейным снимком
Рита Дакота поблагодарила маму за свою жизнь. Фото: Instagram.com/ritadakota

Поп-исполнительница Рита Дакота поделилась радостным моментом со своими подписчиками. Экс-жена музыканта Влада Соколовского сообщила, что у ее мамы день рождения. В связи с этим событием знаменитость попросила поклонников присоединиться к ее словам и поздравить Светлану Герасимович. Певица опубликовала совместный с родительницей снимок на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, моя самая лучшая в мире мама. Будь самой счастливой, пожалуйста, и я буду этому способствовать. Напишите, пожалуйста, маме пару добрых слов в комментариях, она их все-все читает», — попросила Дакота.

Рита Дакота с мамой
Рита Дакота с мамой на отдыхе. Фото: Instagram.com/ritadakota

Поклонники привыкли видеть девушку на фото с дочкой Мией. Дакота часто выкладывает снимки наследницы от Влада Соколовского. А вот кадры своих родственников артистка размещает редко. Поэтому в комментариях под фото подписчики восторгались красотой матери Риты и поздравили женщину с праздником:

«Какая замечательная мама у такой прекрасной дочери!», «Риточка, поздравляю твою мамочку с днем рождения! Счастья, радости и гордости за дочку!», «У вас очень красивая мама! С праздником!», «Поздравляю Светлану Олеговну с праздником!!! Она невероятная женщина, мама, бабушка!! Счастья, здоровья, любви, исполнения желаний!»

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звездные родителимать и дочьпоздравление с днем рожденияРита Дакота