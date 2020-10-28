«Лучшая в мире»: Рита Дакота поделилась редким семейным снимком

Поп-исполнительница Рита Дакота поделилась радостным моментом со своими подписчиками. Экс-жена музыканта Влада Соколовского сообщила, что у ее мамы день рождения. В связи с этим событием знаменитость попросила поклонников присоединиться к ее словам и поздравить Светлану Герасимович. Певица опубликовала совместный с родительницей снимок на своей странице в Instagram.
«С днем рождения, моя самая лучшая в мире мама. Будь самой счастливой, пожалуйста, и я буду этому способствовать. Напишите, пожалуйста, маме пару добрых слов в комментариях, она их все-все читает», — попросила Дакота.
Поклонники привыкли видеть девушку на фото с дочкой Мией. Дакота часто выкладывает снимки наследницы от Влада Соколовского. А вот кадры своих родственников артистка размещает редко. Поэтому в комментариях под фото подписчики восторгались красотой матери Риты и поздравили женщину с праздником:
«Какая замечательная мама у такой прекрасной дочери!», «Риточка, поздравляю твою мамочку с днем рождения! Счастья, радости и гордости за дочку!», «У вас очень красивая мама! С праздником!», «Поздравляю Светлану Олеговну с праздником!!! Она невероятная женщина, мама, бабушка!! Счастья, здоровья, любви, исполнения желаний!»