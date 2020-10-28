«Слишком интимно»: Зуева с дочкой на руках эффектно блеснула бюстом в кадре

Актриса из фильма «Тренер» восхитила верных почитателей, которые сошлись во мнении, что материнство пошло избраннице Данилы Козловского на пользу.

Еще в марте стало известно о том, что Ольга Зуева родила от Данилы Козловского первенца — дочку Оду Валентину. Для этого модель выбрала клинику в США. Примечательно, что девушка до сих пор остается за океаном. Всему виной пандемия коронавируса.

К тому же манекенщица ждет момента, когда ее малышка немного подрастет и окрепнет. Тогда они, может быть, и вернутся на родину. Своими планами Зуева с поклонниками не делится. Зато щедро публикует интимные кадры. Ранее она позировала полностью обнаженной. Ту фотосессию Ольга устроила еще во время беременности. Знаменитость совершенно не смутил ее большой животик.

А не так давно Зуева предстала на свежем фото с дочкой на руках в тематической фотосессии к Хеллоуину. Возлюбленная Данилы Козловского смело оголила бюст в эффектной блузе, показав шикарное декольте на фоне тыкв. Этот снимок сразу же перекочевал в один из фан-аккаунтов знаменитости. Фолловеры наперебой комментируют кадр, делясь своими впечатлениями.