«Слишком интимно»: Зуева с дочкой на руках эффектно блеснула бюстом в кадре

Еще в марте стало известно о том, что Ольга Зуева родила от Данилы Козловского первенца — дочку Оду Валентину. Для этого модель выбрала клинику в США. Примечательно, что девушка до сих пор остается за океаном. Всему виной пандемия коронавируса.
К тому же манекенщица ждет момента, когда ее малышка немного подрастет и окрепнет. Тогда они, может быть, и вернутся на родину. Своими планами Зуева с поклонниками не делится. Зато щедро публикует интимные кадры. Ранее она позировала полностью обнаженной. Ту фотосессию Ольга устроила еще во время беременности. Знаменитость совершенно не смутил ее большой животик.
А не так давно Зуева предстала на свежем фото с дочкой на руках в тематической фотосессии к Хеллоуину. Возлюбленная Данилы Козловского смело оголила бюст в эффектной блузе, показав шикарное декольте на фоне тыкв. Этот снимок сразу же перекочевал в один из фан-аккаунтов знаменитости. Фолловеры наперебой комментируют кадр, делясь своими впечатлениями.
«Сразу видно — кормящая мать», «Ммм, бюст роскошный!! Словно вишенка», «Какая эффектная у вас фигурка», «У Данилы отпала челюсть», «Вот уж точно, когда материнство на пользу», «Назло жениху?!», «Такая хорошенькая стала», «Слишком интимно», «Говорят, у Данилы роман с Акиньшиной», «Так держать, умничка», «Декольте до пупа, где скромность оставили?!», «Оленька, прикройте грудь», «Зачем так оголяться?!», «Рассмотрели почти все!!», «Жаркая», — пишут фолловеры.