«Начнут сравнивать нас на кладбище»: Ягудин высказался об извечной конкуренции с Плющенко

Прославленный фигурист Алексей Ягудин, который после завершения спортивной карьеры вступил на стезю ведущего и артиста, дал интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором признался, что он совсем не ревнивый муж. Более того, спортсмен заверил, что по жизни он крайне спокойный и неконфликтный человек. Журналист поинтересовался, что же может вывести звезду фигурного катания из себя. Ягудин признался, что не может терпеть жестокого обращения с животными и страданий пожилых людей.

А как же извечные сравнения с главным конкурентом на льду Евгением Плющенко?

«Да-а-а, это никогда не закончится! Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище», — отметил фигурист.

Впрочем, Алексей признался, что уже привык к этому и не испытывает к сопернику никакой злости или ревности. По словам Ягудина, он бы не смог добиться своих высот без мощной конкуренции, и Плющенко тоже. Спортсмен назвал это взаимозависимым процессом и нормальным явлением. Он признался, что вражды между двумя чемпионами никогда не было, зато имел место быть накал спортивного противостояния, который придавал сил вместо того, чтобы провоцировать злобу и ненависть.