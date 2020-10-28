«Это не женщина, а мечта»: 51-летняя Светлана Бондарчук в черном боди обнажила бедра в ванной

Светлана Бондарчук уже давно состоит в разводе с Федором Бондарчуком. Однако недавно она помогла ему в связи с утратой в семье бывшего супруга. Режиссер потерял свою маму Ирину Скобцеву. К церемонии прощания он готовился вместе с женой Паулиной Андреевой, а также бывшей избранницей. Бизнес-леди, к слову, минувшим летом вышла замуж снова. В 51 год она не побоялась надеть белое платье невесты. Надо отметить, что блондинка обладает стройной фигурой и моложавым видом, поэтому сразила предсказуемо всех гостей торжества.

Теперь Светлана живет уже в браке с Сергеем Харченко. При этом своих принципов она не меняет. Бывшая модель любит демонстрировать свою женственность во всей красе. Она не раз нарывалась на критику, когда обнажалась на камеру. По всей видимости, накануне светская львица решила соблазнить мужа перед сном. Она запечатлела себя в ванной в пикантном образе. Бондарчук была облачена в черное лаконичное боди, а ее губы были накрашены алой помадой. Она засветила не только бюст, но и изящные бедра.

«У меня был крутой, но сложный день! Красная помада не дала расслабиться никому», — заявила звезда.

Поклонники были сражены красотой бизнесвумен. Многие отметили, что Светлана может дать фору даже нынешним моделям. «Ух, а правильно, че расслабляться», «Ты — невероятная!», «Мало кому реально идет красная помада, а тебе просто идеально», «Губы — как после поцелуя», «Шикарная, эталон женской красоты», «Федор где-то всплакнул», «Это не женщина, а мечта», «Светлана, а вы всегда на высоте!» — прокомментировали пост подписчики. Нашлись и те, кто осудил Бондарчук за подобные снимки, так как только недавно умерла бабушка ее детей.