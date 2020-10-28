«Я счастлива»: Водянова в черных джинсах и лонгсливе отдохнула с подругой в горах Кавказа

Наталья Водянова, проживающая со своим мужем Антуаном Арно и пятью детьми в Париже, наведалась в Грузию. Здесь она вместе с подругой Ульяной Сергеенко провела приятно время в уютных тбилисских кафе, славящихся обилием вкусных и недорогих блюд, а также колоритным южным дизайном интерьеров.

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Также девушки посетили один из местных старинных храмов, которых в стране великое множество. Православие здесь приняли сразу после Армении и многие церкви в Грузии считаются «намоленными», поэтому верующие спешат отметиться в них, прибыв в страну с туристической целью.

Вполне очевидно, что визит топ-модели в Грузию был бы неполным, если бы Наталья не побывала в кавказских горах. Примерив удобные черные джинсы и такого же оттенка лонгслив она забралась вместе с Ульяной на одну из вершин. Утомленные девушки прилегли на склоне, любуясь живописными видами вокруг.