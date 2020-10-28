«Как на праздник»: Галкин подловил печаль в глазах Лизы по дороге в школу

Максим Галкин обнародовал в личном блоге полный печали и скрытого юмора снимок со своими детьми, которые с утра отправляются в школу.

Этот сюжет знаком многим родителям учеников, ведь занятость детей в учебных заведениях подчас колоссальная и образовательных материалов брать с собой приходится порой невероятное количество. В кадре Гарри и Лиза предстают по уши нагруженными, еле волоча за собой сумки. Лица у малышей соответствующие — совсем не выражающие восторга.

Любопытно, что оба ребенка одеты в черные наряды, они будто специально пытались подчеркнуть «траурность ситуации». Лиза примерила классическое черное пальто с блестящими пуговицами и шапочку, инкрустированную стразами. А Гарри — полупальто с капюшоном и головной убор с граффити.