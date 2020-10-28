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«Как на праздник»: Галкин подловил печаль в глазах Лизы по дороге в школу

Компанию девочке составил ее брат Гарри.

«Как на праздник»: Галкин подловил печаль в глазах Лизы по дороге в школу
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин обнародовал в личном блоге полный печали и скрытого юмора снимок со своими детьми, которые с утра отправляются в школу.

Этот сюжет знаком многим родителям учеников, ведь занятость детей в учебных заведениях подчас колоссальная и образовательных материалов брать с собой приходится порой невероятное количество. В кадре Гарри и Лиза предстают по уши нагруженными, еле волоча за собой сумки. Лица у малышей соответствующие — совсем не выражающие восторга.

Любопытно, что оба ребенка одеты в черные наряды, они будто специально пытались подчеркнуть «траурность ситуации». Лиза примерила классическое черное пальто с блестящими пуговицами и шапочку, инкрустированную стразами. А Гарри — полупальто с капюшоном и головной убор с граффити.

Дети Галкина и Пугачевой
Дети Галкина и Пугачевой. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — шутливо подписал фото муж Аллы Пугачевой.

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