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«Какое мокрое бедро!»: Климова заворожила фотосессией в черной ванне

Глазам публики предстало любопытное тату вдоль стопы актрисы.

«Какое мокрое бедро!»: Климова заворожила фотосессией в черной ванне
Екатерина Климова. Фото: Global look press.

Екатерина Климова в свои 42 года обладает отличной фигурой, подтянутыми формами и игривым характером. Актриса то и дело будоражит публику кокетливыми фотокадрами в социальных сетях, а о ее многочисленных тату на теле ходят легенды.

Вот и на этот раз звезда сериала «Бедная Настя» решила устроить фотосессию не где-либо, а в теплой ванне необычного черного цвета. Артистка позировала перед фотообъективом, прикрывая грудь веером, однако ее стройные ноги сразу же стали достоянием глаз фолловеров.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: www.instagram.com/klimovagram/

«Какие стройные ножки», «Красиво лодыжку открыла», «Какое очаровательное мокрое бедро! Глаз не оторвать», — написали комментаторы в Сети.

От глаз почитателей Екатерины также не скрылась изящная татуировка в виде граффити вдоль стопы, которую она выставила на одном из снимков на первый план.

«Ого, весьма манящее тату на ножке», «Милая татуха», «А вот этой наколочки еще не видел, любопытно. И спасибо за фото, Катя», — также обозначились фолловеры.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: www.instagram.com/klimovagram/

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