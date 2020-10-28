«Какое мокрое бедро!»: Климова заворожила фотосессией в черной ванне

Екатерина Климова в свои 42 года обладает отличной фигурой, подтянутыми формами и игривым характером. Актриса то и дело будоражит публику кокетливыми фотокадрами в социальных сетях, а о ее многочисленных тату на теле ходят легенды.

Вот и на этот раз звезда сериала «Бедная Настя» решила устроить фотосессию не где-либо, а в теплой ванне необычного черного цвета. Артистка позировала перед фотообъективом, прикрывая грудь веером, однако ее стройные ноги сразу же стали достоянием глаз фолловеров.

«Какие стройные ножки», «Красиво лодыжку открыла», «Какое очаровательное мокрое бедро! Глаз не оторвать», — написали комментаторы в Сети.

От глаз почитателей Екатерины также не скрылась изящная татуировка в виде граффити вдоль стопы, которую она выставила на одном из снимков на первый план.