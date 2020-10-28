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Капкейки от герцогов: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали ветеранов

Герцоги Кембриджские вместе с детьми провели очередную благотворительную акцию.

Капкейки от герцогов: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали ветеранов
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям провели необычную акцию. Они испекли бублики для жителей Лондона в одной из самых популярных пекарен мегаполиса. Похоже, демонстрация навыков своих кулинарных способностей переходит в традицию.

На этот раз герцоги Кембриджские подключились к акции The Royal British Legion и испекли капкейки для ветеранов. Примечательно, что готовить сладости им помогали дети — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Кейт рассказала Hello!, что дома их дети тоже помогают на кухне и делают это с большим удовольствием.

Капкейки
Капкейки от герцогов Кембриджских. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Накануне стало известно, что герцоги Кембриджские ищут себе домработницу. Вакансия опубликована на их официальном сайте. Одно из главных требований к кандидатам — уметь держать рот на замке и возможность путешествовать.

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