Капкейки от герцогов: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали ветеранов

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям провели необычную акцию. Они испекли бублики для жителей Лондона в одной из самых популярных пекарен мегаполиса. Похоже, демонстрация навыков своих кулинарных способностей переходит в традицию.

На этот раз герцоги Кембриджские подключились к акции The Royal British Legion и испекли капкейки для ветеранов. Примечательно, что готовить сладости им помогали дети — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Кейт рассказала Hello!, что дома их дети тоже помогают на кухне и делают это с большим удовольствием.

Накануне стало известно, что герцоги Кембриджские ищут себе домработницу. Вакансия опубликована на их официальном сайте. Одно из главных требований к кандидатам — уметь держать рот на замке и возможность путешествовать.