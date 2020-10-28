«Радостные новости»: Дима Билан помог детям построить детскую площадку

Под одним из последних постов микроблога поп-исполнителя Димы Билана подписчики артиста разделились на два лагеря. Одни благодарили певца за помощь, другие — обвиняли в тщеславности. Причиной обсуждений стало видеозаявление Билана о завершении строительства самарской детской площадки. Примечательно, что к этому событию приложил руку сам музыкант.

«Друзья! Радостные новости! В Самаре закончились работы по инклюзивной детской площадке, которую я подарил городу в прошлом году», — написал под видео Билан.

Билан предоставил фотографии готового объекта и благодарности от администрации города Самары. Тем самым вызвал неоднозначную реакцию у своих поклонников.

«Прекрасная, добрая новость. Спасибо вам, Дима, за то, что помогаете творить добро в мире! Побольше бы хороших новостей всегда, а в этом году особенно», — написала одна из подписчиц.

Совершенно иного мнения был другой читатель страницы победителя «Евровидения-2008»:

«Зачем о своих каких-то хороших и благочестивых делах рассказывать? Это уже не кажется от чистого сердца,когда о пожертвованиях кричишь на весь мир».

Напомним, что инициатива Билана была предметом извинения за провальный концерт на Дне города в сентябре прошлого года. По словам зрителей, тогда Билан забыл слова песни и мелодии своих хитов.