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«Алло, бухгалтерия?»: Саша Плющенко возмутился отсутствием зарплаты

Гном Гномыч снял забавный видеоролик, которым поделился с подписчиками.

«Алло, бухгалтерия?»: Саша Плющенко возмутился отсутствием зарплаты
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Несмотря на свой юный возраст Саша Плющенко уже зарабатывает солидные деньги. Только в прошлом году, как рассказывала Яна Рудковская, Гном Гномыч положил на свой счет во французском банке 12 миллионов рублей. Из своего кармана он оплачивает и домашний персонал, в числе которых личный водитель. Тему финансового состояния Плющенко решил продолжить в своем Instagram.

Гном Гномыч опубликовал позитивный видеоролик под песню Макса Барских «Туманы». При этом в кадре он был на настоящего гнома в соответствующем конусообразном головном уборе.

«Алло, бухгалтерия? Где моя зарплата?», — спросил Саша Плющенко.

Фанаты юного фигуриста восприняли на ура новую постановку.

Напомним, что в сентябре в семье Плющенко и Рудковской появился второй ребенок. Малыша назвали Арсением, а накануне в семье отметили первый месяц его жизни.

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Гном Гномычдети звездЕвгений ПлющенкоСаша Плющенкосмешное видеоЯна Рудковская