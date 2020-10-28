«Алло, бухгалтерия?»: Саша Плющенко возмутился отсутствием зарплаты

Несмотря на свой юный возраст Саша Плющенко уже зарабатывает солидные деньги. Только в прошлом году, как рассказывала Яна Рудковская, Гном Гномыч положил на свой счет во французском банке 12 миллионов рублей. Из своего кармана он оплачивает и домашний персонал, в числе которых личный водитель. Тему финансового состояния Плющенко решил продолжить в своем Instagram.

Гном Гномыч опубликовал позитивный видеоролик под песню Макса Барских «Туманы». При этом в кадре он был на настоящего гнома в соответствующем конусообразном головном уборе.

«Алло, бухгалтерия? Где моя зарплата?», — спросил Саша Плющенко.

Фанаты юного фигуриста восприняли на ура новую постановку.

Напомним, что в сентябре в семье Плющенко и Рудковской появился второй ребенок. Малыша назвали Арсением, а накануне в семье отметили первый месяц его жизни.