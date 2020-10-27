«Готова»: Светлана Лобода в мини-платье из мятного шелка отправилась на романтический ужин

Светлана Лобода любит создавать вокруг себя ореол таинственности. О своей личной жизни певица предпочитает не рассказывать. Уже длительное время ходят слухи о ее романе с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном, но она однажды проговорилась, что из-за контракта не может ничего рассказать об этом. Поклонники уверены, что именно от него артистка родила младшую дочку Тильду. Малышка появилась на свет в Майами в 2018 году.

Недавно Лобода закатила вечеринку в Дубае. Она отметила свой день рождения в очень узком кругу друзей. А потом певица улетела на Мальдивы. Ранее она показала виллу, украшенную лепестками роз, чем намекнула на присутствие мужчины. А теперь открыто заявила, что приготовилась к романтическому вечеру. На новых фото Светлана предстала в платье-сорочке из мятного шелка с кружевом. Наряд она дополнила многослойной цепочкой, которая покрывала не только ее шею, но и платье. Нюдовый макияж и распущенные волосы завершили лук.

«Готова к романтическому ужину», — объявила звезда.

Поклонники и раньше восхищались внешностью 38-летней певицы, но на этот лаз Лобода смогла их изумить. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красивые цепочечки», «Светлана Сергеевна вы невероятны», «Ночнушка бомба», «Какая же вы красивая», «Так интересно вы загорели, фигура просто бомбическая», «Вот это подарок на ночь глядя», «Вы хороши, когда одеты», «Какое платье, в нем ваши ноги еще длиннее», — прокомментировали пост подписчики.