Это любовь: Эмин Агаларов запечатлелся со всеми своими наследниками

Эмин Агаларов — многодетный отец. У него растут двое сыновей от первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Двойняшкам Али и Микаилу по 11 лет. Помимо этого артист усыновил девочку Амину, а модель Алена Гаврилова родила ему Афину. Дети живут со своими материями, но Агаларов часто проводит с ними свободное время, а трогательными моментами делится с фанатами в своем Instagram. На этот раз Эмин поделился снимком в окружении старших детей и Амины, сопроводив его только эмодзи в виде сердечка.

«Красивые! Красивая семья!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что старший сын Эмина — Али пошел по стопам отца и уже выпустил свой первый трек. Композицию «Еду на капоте» оценили фанаты начинающего артиста. Музыкальный талант передался и самой младшей наследнице Агаларова. Накануне он показывал, как Афина играет на барабанах. Причем, лицо девочки от публики Эмин пока скрывает.