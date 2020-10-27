«С принцессой»: Навка в вязаном платье в пол сливочного цвета запечатлелась с Загитовой

Татьяна Навка регулярно занимается спортом дома. Она старается поддерживать себя в форме, хоть в этом году ее ледовые шоу были отменены из-за пандемии коронавируса. Зато фигуристка смогла отдохнуть летом с семьей и устроить путешествие по Золотому кольцу. Теперь она тоже не сидит дома, регулярно участвуя в съемках «Ледникового периода» в качестве члена жюри. Спортсменка старается давать справедливые оценки и поддерживает многих участников, которым пока не хватает мастерства, чтобы впечатлить судей, как и зрителей.

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Более того, каждый раз Навка демонстрирует стильные образы. Она уже была в небесно-голубом брючном костюме и алом платье-халате. На очередную съемку девушка пришла в модным платье в пол сливочного цвета. Вязаный наряд с драпировкой она дополнила косухой. Спортсменке сделали высокий хвост и макияж с акцентом на глаза. После работы она решила запечатлеться с Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка ведет шоу вместе с Алексеем Ягудиным.

18-летняя фигуристка предстала в пышном черном платье с юбкой из органзы. Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул ее юность.

«С моей прекрасной принцессой», — написала Татьяна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Дмитрия Пескова. Многие отметили, что она похорошела. Также получила комплименты и Алина, которая пока лишь набирается опыта в качестве ведущей. К слову, многие фанаты скучают по времени, когда Навка была участницей проекта и блистала на льду. Многие даже просят ее вернуться и снова показать свое мастерство.