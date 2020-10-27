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«Ты наша гордость!»: Проскурякова трогательно поздравила старшую дочь Николаева

Юлии Николаевой исполнилось 42 года.

«Ты наша гордость!»: Проскурякова трогательно поздравила старшую дочь Николаева
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika

Старшей дочери Игоря Николаева – Юлии исполнилось 42 года. Она родилась в первом браке музыканта с Еленой Кудряшевой. По образованию она врач, но гены берут свое, поэтому тоже пишет песни. С днем рождения ее поздравила и третья жена Николаева – Юлия Проскурякова. Она опубликовала трогательный пост в своем Instagram.

Юлия Николаева и Юлия Проскурякова
Юлия Николаева и Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika

«Ты — наша Гордость, ты человек, который может все. Я желаю тебе счастья, здоровья и встретить, наконец, свою половинку! Такие красивые, талантливые девчонки не должны быть в одиночестве», — написала Проскурякова.

Также артистка поблагодарила Юлию за песни и посетовала на то, что лично не сможет ее поздравить из-за закрытых границ. Напомним, что старшая дочь Николаева проживает в Майами. А младшая тем временем, в начале октября отменила свое 5-летие. Вторую дочь Веронику композитору родила Юлия Проскурякова.

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