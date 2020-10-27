«Что было дальше» круче Дудя: Forbes подвел итоги по заработку ютуберов

По недавним подсчетам журнала Forbes самыми богатыми блогерами YouTube-пространства стали комики и ведущие проекта «Что было дальше». Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Саидахмедов и Илья Макаров зарабатывают более трех с половиной миллионов долларов.

Анализ производился в период с первого сентября 2019 года по 31 августа 2020. Подсчеты велись по результатам прибыли с рекламодателей.

Напомним, что на программе Нурлана Сабурова и остальных участников канала Labelcom знаменитые люди приходят, чтобы поделиться личной жизненной историей. Сложность заключается в том, что комики постоянно перебивают гостя и придумывают свой финал рассказа селебрити. Зрители шоу отмечают скандальность проекта и сравнивают его с «Прожаркой» на ТНТ.