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Детские фото: фанаты Лизы и Гарри Галкиных поискали их схожесть с родителями

Разные снимки звездной семьи появились на одной из фан-страничек звездной семьи.

Детские фото: фанаты Лизы и Гарри Галкиных поискали их схожесть с родителями
Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри. instagram.com/elizaveta_galkinaa

Двойняшкам Пугачевой и Галкина – Лизе и Гарри уже семь лет. У них уже есть миллионы фанатов, которые активно следят за жизнь звездных детей. На одной из фан-страниц Лизы в Instagram поклонником было предложено сравнить схожесть детей с родителями. Фанаты отыскали старые снимки Максима Галкина и Аллы Пугачевой и сделали коллаж.

Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Мнения пользователей Сети разделились. Некоторые посчитали, что двойняшки как две капли воды похожи на родителей. Другие отметили, что вообще не видят ничего общего.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри впервые пошли в школу. Кроме того, они радуют успехами своих родителей и дома. Лиза изучает французский язык и играет на фортепиано, а Гарри оттачивает спортивное мастерство в кунг-фу.

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