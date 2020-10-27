Детские фото: фанаты Лизы и Гарри Галкиных поискали их схожесть с родителями

Двойняшкам Пугачевой и Галкина – Лизе и Гарри уже семь лет. У них уже есть миллионы фанатов, которые активно следят за жизнь звездных детей. На одной из фан-страниц Лизы в Instagram поклонником было предложено сравнить схожесть детей с родителями. Фанаты отыскали старые снимки Максима Галкина и Аллы Пугачевой и сделали коллаж.

Мнения пользователей Сети разделились. Некоторые посчитали, что двойняшки как две капли воды похожи на родителей. Другие отметили, что вообще не видят ничего общего.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри впервые пошли в школу. Кроме того, они радуют успехами своих родителей и дома. Лиза изучает французский язык и играет на фортепиано, а Гарри оттачивает спортивное мастерство в кунг-фу.