Не только восковая фигура: стало известно, что у Елизаветы II есть двойник

У Британской королевы есть официальный дублер на протяжении уже многих лет.

В апреле этого года Елизавете II исполнилось 94. Королева участвует в семейных мероприятиях, самостоятельно водит автомобиль и нянчит правнуков. И только накануне стало известно, что у нее есть дублер, который выполняет за нее некоторые функции.

Более трех десятков лет назад работница ВВС Элла Слэк приняла участие в репетиции официальной церемонии парада, как дублер королевы. Ее выбрали из-за одинакового с Елизаветой роста. Таким образом организаторы хотели быть уверены в том, что королеве не будет светить солнце прямо в глаза. С тех пор Слэк всегда принимает участие во всех репетициях, где должна участвовать Елизавета. Об этом рассказали создатели документальных программ Great Big Story.

больше по теме Королевские радости: Елизавета II в очередной раз станет прабабушкой Официальное заявление опубликовал Букингемский дворец.

При всем этом внешнего сходства между Слэк и Елизаветой нет. На всех мероприятиях дублеру разрешено копировать официальный королевский жест – взмах рукой, но нельзя садиться на трон.