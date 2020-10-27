Оделись в одном стиле: Водянова в черном платье миди и лодочках предстала у храма с Сергеенко

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Девушка из Нижнего Новгорода смогла стать топ-моделью с мировым именем. А после неудачного брака с британским аристократом Джоном Портманом, она закрутила роман с французским миллионером Антуаном Арно. На тот момент у девушки было уже трое детей. Своему избраннику она подарила еще двух сыновей. Но лишь этой осенью богатейший человек в мире взял в жены русскую красавицу.

Теперь Водянова уже в новом статусе посещает светские рауты и показы. В начале года она переехала с семьей в новый особняк, но лишь недавно приняла в нем первых гостей. Однако девушка скучает по своим друзьям из России. Как известно, она тепло общается с модельером Ульяной Сергеенко и часто носит наряды, созданные ее руками. Накануне Наталья поделилась фотографиями, сделанными в Грузии. Там они гуляли как раз вместе с Сергеенко.

На первом фото подруги предстали в почти одинаковых платьях. Модель облачилась в черный наряд миди, дополненный поясом в тон сумки. Туфли-лодочки и косынка добавили в образ гармоничную законченность. Ульяна была в более длинном платье с кожаным поясом в тон. Они запечатлелись у храма, где только что прошла чья-то свадьба. Девушки выглядели элегантно и сдержанно.

«Я всегда буду лелеять воспоминания о посещении Грузии с моей любовью», — заявила Водянова.

Девушки также успели заглянуть в ресторан в Тбилиси, где отведали кофе. Поклонники восхитились красотой модели и дизайнера. Многие отметили, что у них очень похожи глаза. А сама Наталья призналась, что с радостью бы вернулась в красивую и гостеприимную страну.