Знай наших: российская актриса получила престижную награду европейской порно-индустрии

Российские звезды кино для взрослых снова в топе! На днях 24-летняя порноактриса Юлия Чиркова, известная на западе как Джиа Лисса, удостоилась победы в номинации «Исполнительница года» на ежегодной премии XBIZ Europa Award.

В этом году церемония награждения прошла дистанционно, поэтому каждый номинант смотрел ее дома с ноутбука, и если он выигрывал, то организаторы выходили его в прямой эфир. Так произошло и с Юлией, которая сняла свою реакцию для Instagram. Услышав свое имя, рыжая девушка подпрыгнула и закричала, а потом схватилась за сердце, потому что оно бешено колотилось. Позже она рассыпалась в благодарностях голосовавшим за нее фанатам и режиссерам, что поверили в ее талант.

Добавим, что для Юлии это не первая крупная награда. В 2018 и 2019 годах она уже была отмечена на XBIZ Europa Award за лучшую сцену секса. Все это время девушка регулярно номинируется на различные награды. В ее «копилке» имеются любовные сцены между двумя девушками и группой секс. На счету российской актрисы более 50 ролей в фильмах для взрослых.

Отметим, что в упомянутой премии есть отдельная номинация «Лучшая актриса». Чем она отличается от «Исполнительницы года», не совсем понятно. Всего там более 70 категорий наград.