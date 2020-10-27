«Как он сладко спит»: родившая несколько дней назад Подольская показала фигуру

Звездное семейство Подольской и Преснякова прибавилось еще на одного человека. 22 октября у Натальи и Владимира родился второй сын, которого назвали Ванечкой. Спустя три дня звезду и малютку выписали из роддома, и теперь все домашние привыкают к новому жильцу.

«Первое время тебя все очень боятся дома побеспокоить звонком или смс-кой, не дай бог ты очень-очень занята с малышом. А ты просто наблюдаешь весь день, как он сладко спит, и все», — рассказала артистка.

Молодая мама при этом показала себя на видео во весь рост. Подольская после вторых родов выглядит стройной и подтянутой, и не скажешь сразу, что у девушки были вторые роды. На заднем плане в коконе сладко спит ее малыш.

Напомним, у Подольской и Преснякова есть старший сынок, 4-летний Артемий. Он очень сильно ждал, когда мама с маленьким братиком вернутся домой, чтобы поскорее познакомиться с ним.