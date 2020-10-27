Малиновая девушка: Ани Лорак в махровом халате от Versace предстала в домашней обстановке

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка активно строит свою карьеру, но при этом не забывает о родных. Все лето она посвятила дочке Софии, с которой отдохнула в Греции. Также артистка виделась с Филиппом Киркоровым, он давно стал частью ее семьи. Певец заботится о наследнице Ани, так как она его крестница. Однако с наступлением осени артистка погрузилась в дела.

В последние недели октября Лорак постоянно ездит на съемки и старается при этом демонстрировать наряды. На днях она показала модные брюки клеш с высокой талией, а также гуляла в глянцевом тренче. А накануне певица побывала в гостях у Киркорова в ультрамодных ботинках на массивной подошве.

На следующий день Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) решила похвастаться своим домашним образом. Она предстала в махровом халате розового цвета с вышивкой от Versace. Певица завила локоны в легкие волны и сделала нежный макияж. Она позировала в кресле в своей гостиной.

«Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо Филипп за чудесный подарок!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой 42-летней артистки. Многие отметили, что даже в домашней обстановке она выглядит стильно. «Какая красивая», «Малиновая девочка!», «Ослепительно! И в прямом смысле тоже», «Очень красивая! Вам очень идет этот цвет», «Какая красотка! Очень идет розовый цвет. Куколка!» — прокомментировали пост подписчики.