52-летняя Екатерина Стриженова на фото с мужем показала шрам на всю шею

Екатерина Стриженова начинала карьеру, как актриса, а теперь является знаменитой телеведущей. Более того, для многих она стала примером женственности. В свои 52 года артистка выглядит очень молодо, а также может похвастаться стройной фигурой. Кроме того, она умеет стильно и лаконично одеваться. При этом почти всю жизнь рядом с ней один мужчина — ее муж Александр Стриженов. На днях они отпраздновали годовщину совместной жизни — 33 года совместной жизни.

В соцсети Стриженова поделилась снимком с возлюбленным. Он подарил ей большой букет цветов. Телеведущая предстала в свитере с воротом и пудровой стеганой куртке. Екатерина нежно обнимала мужа. При этом поклонникам бросились в глаза изменения во внешности. Они стали обсуждать шрам во всю шею, который заметили впервые. Одни стали гадать, не фотошоп ли это, другие заподозрили звезду в том, что она перенесла операцию.

Как известно, Екатерина старается держать себя в форме. Она живет на даче, но время от времени наведывается в детокс-клиники. Не так давно телеведущая призналась, что обращается к врачам, чтобы делать разные инъекции. Артистка постоянно находится на публике, поэтому старается поддерживать упругость кожи. Она часто подчеркивает природную красоту неброским макияжем.

Напомним, что Стриженова ранее снималась в картинах своего мужа. Ее можно увидеть в фильмах «От 180 и выше», «Любовь-морковь» и «Дедушка моей мечты». По словам телеведущей, именно Александр является очень придирчивым критиком в их семье. Однако поклонники всегда видят его любовь по отношению к супруге.