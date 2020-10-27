«Разведена! Имеет право»: Муцениеце в эфире блеснула пикантной родинкой на груди

Расставшись с актером из сериала «Мажор», Агата с головой погрузилась в работу. Она ведет собственный влог на YouTube.

Агата Муцениеце не любит откровенничать о своих отношениях с Павлом Прилучным. При это в одном из интервью в рамках нового авторского шоу «Честный развод» актриса из фильма «Тобол» призналась, что отец ее детей до сих пор признается ей в любви, убеждая в искренности своих чувств. Вот только сама девушка в эти истории уже мало верит. Как говорит Агата, разве может человек говорить одно и поступать по-другому. У всех на слуху подробности бурного романа Паши с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Да и сама актриса в микроблоге в шутку называла себя «разлучницей года».

«Теперь я могу себе позволить!» — уточнила Агата в эфире программы.

В эфире одной из своих программ на YouTube-канале Муцениеце засветила пикантное декольте, блеснув «ложбинкой греха» и соблазнительной родинкой на одном из нежных полушарий. Поклонники в фан-аккаунте знаменитости подметили, что раз Агата развелась, она имеет полное право демонстрировать пикантные снимки. Бывший муж как-то повлиять на девушку не может. Ведь они уже не вместе.