«Разведена! Имеет право»: Муцениеце в эфире блеснула пикантной родинкой на груди

Агата Муцениеце не любит откровенничать о своих отношениях с Павлом Прилучным. При это в одном из интервью в рамках нового авторского шоу «Честный развод» актриса из фильма «Тобол» призналась, что отец ее детей до сих пор признается ей в любви, убеждая в искренности своих чувств. Вот только сама девушка в эти истории уже мало верит. Как говорит Агата, разве может человек говорить одно и поступать по-другому. У всех на слуху подробности бурного романа Паши с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Да и сама актриса в микроблоге в шутку называла себя «разлучницей года».
«Теперь я могу себе позволить!» — уточнила Агата в эфире программы.
В эфире одной из своих программ на YouTube-канале Муцениеце засветила пикантное декольте, блеснув «ложбинкой греха» и соблазнительной родинкой на одном из нежных полушарий. Поклонники в фан-аккаунте знаменитости подметили, что раз Агата развелась, она имеет полное право демонстрировать пикантные снимки. Бывший муж как-то повлиять на девушку не может. Ведь они уже не вместе.
«Очаровательно», «Шикарное селфи, побольше бы таких снимков», «Разведена! Имеет право», «Вот это смело, красота», «Паша бы оторопел!», «Ммм, теперь мы знаем, где у Агаты самая нежная родинка», «Чувственно», — отметили фолловеры.