«Последняя ночь в Турции»: Бородина в песочном жакете и мини-юбке сходила в ресторан

Ксения Бородина не раз признавалась, что любит путешествовать. Даже с появлением детей она не стала реже ездить по миру. Даже наоборот — она старается два или три раза в год вывозить дочерей Теону и Марусю на море. Также иногда телеведущая устраивает себе романтические каникулы, отправляясь в Италию или Францию только с мужем Курбаном Омаровым. В этом году несколько раз отпуск девушки срывался, но после отдыха в Сочи и Ялте, она все же уехала с семьей в Турцию.

Последнюю неделю Ксения нежилась на пляже и каталась на яхте, а также ужинала в ресторанах с рыбным меню. В минувшие выходные ей удалось увидеться с Дарьей Пынзарь. Они сняли корабль на целый день и устроила сытный обед прямо на палубе, а потом общались и веселились. В последний вечер на курорте телеведущая решила устроить развлекательную программу. Сначала она свозила дочек на остров, где живут кролики, а вечером они отправились в ресторан с красивым видом на побережье.

Бородина предстала в белой майке и жакете песочного цвета, который сочетался с мини-юбкой. Наряд подчеркнул загорелую кожу звезды. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.