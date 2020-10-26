«Какой пикантный вид»: Лобода прикрыла обнаженную фигуру полотенцем на пляже

Светлана Лобода выступает на сцене больше 15 лет. За это время она лишь похорошела. Недавно певица отпраздновала свой 38 день рождения. Она закатила вечеринку в одном из ресторанов в Дубае. А потом вместе с самыми близкими друзьями покаталась на яхте. Девушка не скрывает, что хорошо зарабатывает. В последнее время передвигается вместе с дочками Евангелиной и Тильдой только на частных самолетах.

Так, на днях Лобода прилетела на Мальдивы. Она решила продлить себе отпуск, хотя минувшим летом целый месяц нежилась на солнце в Греции. Теперь певица снова дразнит поклонников смелыми фото в бикини. Она постоянно устраивает тренировки, чтобы оставаться в форме. А накануне артистка облачилась в белое платье-бюстье из атласа и показала свои безупречные формы, дефилируя на шпильках.

А на следующий день Светлана окончательно сразила поклонников. Она предстала обнаженной, прикрывшись махровым полотенцем на пляже. По всей видимости, певица загорала топлес. При этом она наслаждалась коктейлем. Поклонники осыпали звезду комплиментами. При этом многим кадры показались очень откровенными.