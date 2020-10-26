«Подтягивается тело»: 58-летняя Андреева после бани предстала с распущенными волосами

На личной страничке в Instagram 58-летняя Екатерина Андреева опубликовала весьма двусмысленный пост, обратившись к верным почитателям. Многие решили, что телеведущая продолжила тему, относительно пандемии коронавируса. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, знаменитость призывала подписчиков не поддаваться панике и верить фактам, относящимся к официальной статистике по зараженным. Не выдумывая какие-то нелепицы.

«Кто развивает в душе страх — уже проиграл, не начав игру. Кто паникует, тот не дойдет до финиша и не получит в жизненном цикле ни одного очка. Кто не пытается анализировать информацию и принимает на веру все, что ему говорят — заблудится в трех соснах чужого мнения», — добавила Екатерина.

При этом свои критические слова Андреева сопроводила свежим снимком. Знаменитость позировала в одной дубленке после бани с распущенными волосами. Телеведущая блеснула естественной красотой, подметив, что порой плыть против течения намного полезней. Екатерина надеется, что ее фолловеры будут взвешенно относиться в любому потоку информации там, где речь заходит о CoViD-19.

«Плыть против течения — полезно. Тренируются мышцы, подтягивается тело, молодость не покидает тебя», — отметила теледива.

Поклонники по достоинству оценили снимок Андреевой, многие назвали ее красавицей, к тому же, их привлекли и мудрые слова знаменитости.