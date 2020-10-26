Мамины защитники: Климова показала боксирующих на ринге детей от Петренко

В семье Екатерины Климовой четверо детей. Старшую дочь Лизу, которая учится на первом курсе в МГУ, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Затем была свадьба с Игорем Петренко, и у звезд на свет появились погодки Матвей и Корней. А в прошлом году закончились отношения Климовой и актера Гелы Месхи, от которых появилась лапочка-дочка Белла. Сейчас Климова воспитывает детей сама, помощь ей оказывает мама, которая живет вместе с артисткой в загородном особняке.
Мальчики Матвей и Корней растут настоящими мамиными защитниками. Ребятам уже 13 и 12 лет соответственно. И занимаются они серьезным видом спорта. Климова показала кадры с тренировки сыновей по боксу. «Вдохновленные», — подписала она.
Ребята с удовольствием и большой отдачей боксировали на ринге, слушая советы тренера. Видно, что единоборство им явно по душе.
«Бокс пригодится пацанам, защищать родных, себя и Родину!», «Молодцы и мама, и ребята. Спорт — это здорово», «Молодцы», «Ждем пояс», «Крутыши какие», — оценили фолловеры.