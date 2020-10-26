«Мать, ты чего?»: Кожевникова в мокром купальнике засветила прелести фигуры

Мария Кожевникова снималась в сериале «Универ». Также она строила карьеру политического деятеля. Однако девушка большую часть времени посвящала семье. Своему мужу звезда родила троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. Актриса не скрывала, что после третьей беременности ей было сложно вернуться в форму. Она не любит заниматься спортом. Ограничивать себя в еде артистка тоже не привыкла, но за последние полгода она преобразилась на глазах.

Многие восхищаются Марией, как мамой. Другие регулярно одаривают ее комплиментами из-за красоты. Но недавно она пропала из поля зрения публики на 10 дней. Как оказалось, актриса сделала это намеренно. Зато вернувшись в Сеть она опубликовала пикантное фото, на котором позирует в мокром купальнике без бретелек. Кожевникова показала не только округлые бедра, но и упругую грудь, которую не скрыл даже наряд.

«Я более 10 дней была на детоксе от Инсты. Кстати, мне понравилось, так что советую! В ближайшее время постараюсь объяснить все, что со мной происходит», — рассказала звезда.

Поклонники были изумлены откровенным кадром. Мария поразила их своей стройной и поднятой фигурой: «Шикарная женщина», «Мария, какие формы», «Мать, ты чего?!», «Это слишком смело! Все видно», «Очень чувственный кадр», — прокомментировали пост подписчики.