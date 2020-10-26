«Мой маленький Бог»: мать Моргенштерна рассказала, чему учит ее сын

Накануне в столице одним развлекательным заведением стало больше. Скандальный рэпер Моргенштерн с размахом и пафосом, присущими только ему, открыл двери своего ресторана. На вечеринку он пригласил только узкий круг людей — Филиппа Киркорова, Клаву Коку, Данила Прыткова, или Niletto, несколько друзей и родных, среди которых была его мама, Марина Моргенштерн. Женщина, к слову, воспитывала сына одна, отца Алишер практически не знал.

На торжественном открытии мать рэпера взяла слово. Она призналась, что многому учится у своего знаменитого сына:

«Мой маленький Бог, не я тебя, а ты меня сотворил. И это правда. Он меня учит жить по-разному. Как-то я ему пожаловалась, звоню: Алишер, меня так обидели, мне так плохо. Знаете, что он мне сказал? Мам, это всего лишь звук», — разоткровенничалась родительница.

После официальной части и речей Алишер станцевал с мамой. А затем подарил танец и своей девушке Диларе.