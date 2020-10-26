Family look: Перминова предстала с дочкой в горчичных купальниках на Мальдивах

Елена Перминова стала знаменита еще в юные годы, когда начала работать моделью. Однако девушка едва не была отправлена в тюрьму на шесть лет, но ей дали лишь условный срок. После этого она смогла покорить подиумы и сердце миллионера Александра Лебедева. Они вместе уже больше 10 лет. Несмотря на то, что лишь недавно модель получила предложение руки и сердца, своему избраннику она подарила троих детей: сыновей Никиту и Егора, а также дочку Арину.

После родов Елена быстро вернулась в форму. Недавно девушка улетела отдыхать на Мальдивы. Там она с удовольствием участвует в фотосессиях с детьми. Накануне блондинка облачилась в купальник горчичного цвета с разрезами по бокам и воланами. В купальнике похожего дизайна предстала и ее шестилетняя дочка. Перминова позировала с малышкой на побережье, демонстрируя бесконечно длинные ноги.

К слову, модель давно облюбовала стиль family look. Она часто подбирает наследникам наряды в одной цветовой гамме. На этот раз девушка показала, как стильно можно выглядеть с дочкой на пляже. «Мне кажется, ноги все длиннее», «О эти бесконечные ноги», «Не понимаю, как ноги могут быть такими длинными?», «Яблоко от яблони», «Какие золотые рыбки», «Обалденные девчонки!», «Сплошные ноги», — прокомментировали пост подписчики.