Без гражданского мужа: Овсиенко завещала апартаменты в Москве своим родным

Недавно в Сети стали появляться новости о том, что звезда 90-х Татьяна Овсиенко ходит в синяках и злоупотребляет алкоголем. Первой забеспокоилась подруга, а затем и соседи артистки. Якобы избивает ее гражданский муж Александр Меркулов. К слову, в собственности у Овсиенко квартира площадью 200 метров, которую она уже отписала своим детям и внуку. Об этом Татьяна рассказала НТВ.
По словам Овсиенко, составить завещание она решила очень давно, а вот Александра Меркулова в нем нет. Помимо этого, Татьяна попросила соседей не беспокоиться за нее.
Шикарную жилплощадь на Ленинградском проспекте Овсиенко создавала сама. Ранее в ее собственности была только одна квартира, затем артистка выкупила две соседние и, сделав ремонт, получила большие апартаменты.