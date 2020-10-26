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Без гражданского мужа: Овсиенко завещала апартаменты в Москве своим родным

Ранее соседи певицы 90-х утверждали, что Александр Меркулов ее спаивает и избивает.

Без гражданского мужа: Овсиенко завещала апартаменты в Москве своим родным
Татьяна Овсиенко. Фото: Global Look Press

Недавно в Сети стали появляться новости о том, что звезда 90-х Татьяна Овсиенко ходит в синяках и злоупотребляет алкоголем. Первой забеспокоилась подруга, а затем и соседи артистки. Якобы избивает ее гражданский муж Александр Меркулов. К слову, в собственности у Овсиенко квартира площадью 200 метров, которую она уже отписала своим детям и внуку. Об этом Татьяна рассказала НТВ.

По словам Овсиенко, составить завещание она решила очень давно, а вот Александра Меркулова в нем нет. Помимо этого, Татьяна попросила соседей не беспокоиться за нее.

Шикарную жилплощадь на Ленинградском проспекте Овсиенко создавала сама. Ранее в ее собственности была только одна квартира, затем артистка выкупила две соседние и, сделав ремонт, получила большие апартаменты.

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