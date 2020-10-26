Без гражданского мужа: Овсиенко завещала апартаменты в Москве своим родным

Ранее соседи певицы 90-х утверждали, что Александр Меркулов ее спаивает и избивает.

Недавно в Сети стали появляться новости о том, что звезда 90-х Татьяна Овсиенко ходит в синяках и злоупотребляет алкоголем. Первой забеспокоилась подруга, а затем и соседи артистки. Якобы избивает ее гражданский муж Александр Меркулов. К слову, в собственности у Овсиенко квартира площадью 200 метров, которую она уже отписала своим детям и внуку. Об этом Татьяна рассказала НТВ.

По словам Овсиенко, составить завещание она решила очень давно, а вот Александра Меркулова в нем нет. Помимо этого, Татьяна попросила соседей не беспокоиться за нее.

больше по теме Татьяна Овсиенко после слухов об алкоголизме рассталась со своим концертным директором Игорь Архипов подтвердил, что больше не работает со звездой из девяностых.

Шикарную жилплощадь на Ленинградском проспекте Овсиенко создавала сама. Ранее в ее собственности была только одна квартира, затем артистка выкупила две соседние и, сделав ремонт, получила большие апартаменты.