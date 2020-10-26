«Драгоценные моменты»: Лопырева в мини-шортах и вязаной тунике отметилась с сыном на пляже

Виктория Лопырева для многих была примером идеальной женщины. Однако победительница конкурсов красоты навлекла на себя критику, когда стало известно о ее романе с Игорем Булатовым — бывшим мужем ее подруги Таты Карапетян. Блондинка забеременела от бизнесмена и первое время скрывала имя возлюбленного. Она родила сына Марка Лео в Майами, а потом расписалась в избранником в Москве.

Однако после этого Лопырева редко приезжает в Россию. Когда в мире вспыхнула пандемия коронавируса, она предпочла улететь в Дубай, а летом модель сменила место дислокации на Турцию. Вот уже несколько месяцев блондинка с мужем и сыном наслаждается отдыхом на побережье Белека. Они остановились в дорогостоящем отеле, где неделя проживания может обойтись в 600 тысяч рублей. На днях там прямо на пляже для постояльцев устроили ужин при свечах и вечеринку.

Виктория облачилась в джинсовые мини-шорты, бандо и вязаную тунику. Пляжный образ завершала шляпа. Рядом с ней был наследник, который делал ей массаж. Годовалый мальчик улыбался, находясь с мамой.

«Драгоценные моменты с моей любовью Марком Лео. Лучшее место, чтобы сейчас находится с ним вместе», — отметила звезда.

Конечно, девушка уложила сына спать перед началом вечеринки. Поклонники восхитились подросшим малышом. Многие посоветовали Виктории обзавестись дочкой. «Виктория и Игорь, не останавливайтесь — рожайте девочку», «Я раньше смотрела ваши фотки и не представляла вас в роли мамы, а сейчас вижу, как много вы проводите с сыном, и это так здорово!», «Ну просто маленький принц», «Идиллия», «Это любовь! Вы очень милые», «Какая шикарная мама», — прокомментировали пост подписчики.