«Шаловлива и хороша»: Федорова в мерцающем брючном костюме повеселилась на юбилее Сенчуковой

Оксана Федорова не скрывает, что любит проводить время с семьей. Бывшая мисс Вселенная одно время не могла построить личную жизнь, но потом вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина, который позже стал работать в администрации Президента РФ. Девушка подарила ему двоих детей, сыну Федору уже восемь лет, а дочка Елизавете — семь. Они часто все вместе ездят в отпуск, а дома любят устраивать совместные тренировки.

По словам Оксаны, муж приучил ее закаляться, а также научил боксировать. Это помогает девушке держать себя в форме. Кроме того, она обладает хорошим чувством стиля. Накануне телеведущая приехала в Сочи, где свой юбилей отметила Наталья Сенчукова. Она собрала подруг в ресторане с красивым видом. По такому случаю Федорова облачилась в мерцающий брючный костюм с эффектом сияния. Она дополнила лук туфлями-лодочками и сумкой цвета хамелеон.

Именинница, к слову, тоже не забыла про тренды. Она облачилась в актуальную юбку плиссе, черный жакет и блузку. Ее образ завершили лаковые лоферы.

«Сенчуковой — юбилей, поздравляем все скорей! Ведь талантлива, красива, от природы шаловлива и умна, и хороша, наша милая душа! Будь счастлива, а мы рядом!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит и Наталья, которой исполнилось 50 лет, и Оксана, которой только 42 года. «Да, когда-то зажигали под «Доктора Петрова»! С Юбилеем! Долгие лета вам», «С днем рождения, Наталью! Пара Рыбин+Сенчукова — это сплошной позитив», «Ты всегда красивая! Я был твоим поклонником со времен «Мисс Вселенная», «Красоточки», — прокомментировали пост подписчики.