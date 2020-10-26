«Он не специально их может убивать»: экстрасенс о вдовце Валентины Легкоступовой
Видео
Что происходит на «ДОМе-2»: закрытие площадок и уход топовых участников
Видео

«Жизнь заиграла новыми красками»: Семенович в халатике цвета неба устроила девичник в Сочи

На стол певица подала креветок и морских ежей.

«Жизнь заиграла новыми красками»: Семенович в халатике цвета неба устроила девичник в Сочи
Анна Семенович. Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/

Похоже, что Анна Семенович после перенесенного коронавируса стала чуть-чуть мудрее. Своей жизненной философией, которая очень напомнила выводы главной героини фильма «Ешь, молись, люби», она поделилась в личном блоге.

«После болезни (CoViD-19) я многое переоценила. Побыла дома сама с собой, послушала себя, и это чудесно, жизнь заиграла новыми красками. Я приняла много важных решений и поняла, куда двигаться дальше. Цените и любите каждое мгновение, ведь оно больше не повторится», — написала она.

Один из первых постулатов, провозглашенных Элизабет Гилберт, а именно «ешь», Анна тут же взяла на вооружение. На отдыхе в Сочи (в нынешних условиях практически на Бали) она устроила настоящий пир для своих подружек, подав к столу блюда с креветками, морскими ежами, крабами, устрицами и ценными видами рыбы. Сама звезда при этом примерила короткий пляжный халатик небесного цвета.

Анна Семенович.
Анна Семенович.. Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/

«Девичник начинается. Чем он закончится — не знает никто», — заявила Семенович.

Тэги

Анна СеменовичАнна Семенович новостиАнна Семенович последние новостиАнна Семенович фотозвездный отдыхКоронавирусотдых в Сочи