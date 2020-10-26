«Вот это формы!»: Лиза Арзамасова порадовала поклонников изящными изгибами фигуры

25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова счастлива в отношениях с 46-летним фигуристом, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом. Звезды стараются не привлекать лишнего внимания к своей паре, поэтому редко появляются вдвоем. Но то, что у них все серьезно, говорит увесистое кольцо с бриллиантом на безымянном пальце Лизы, которое красуется там с лета.

Сама актриса любит привлекать внимание к своей персоне и регулярно делится с фанатами снимками в Instagram. В новой публикации девушка показала себя во всей красе – она облачилась в облегающий комбинезон, подчеркнувший все изгибы стройной фигуры красавицы, и расположилась на лестнице.

Поклонникам любимица очень понравилась в этом образе. Они поспешили усыпать Лизу комплиментами:

«Лиза! Вы и Ваши фото- красота, грация, харизма! А еще — вкус! Тонкий, изысканный», «

Ммм, вот это формы», «Очень соблазнительна и сексуальна! Достойна, чтобы с такой фигуры ваяли шедевры», «Лиза вы такая вся нежная, утонченная, сексуальная девушка. Спасибо за такие совершенные фото», «Такое изящество. Вы само совершенство», — пишут в комментариях.