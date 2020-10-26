Молодой отец: Пресняков с новорожденным сыном на руках не сдержал слез счастья

Жена музыканта, Наталья Подольская, на днях подарила ему еще одного ребенка.

В октябре на одного Преснякова стало больше: Наталья Подольская подарила мужу Владимиру сына Ванечку. Кроха появился на свет в Центре акушерства им. Кулакова, мамочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Радуется все большое семейство Пресняковых. Новоиспеченный дед, Владимир Петрович, поделился в Facebook трогательным кадром, на котором Пресняков-младший крепко прижимает крошечного младенца и плачет от счастья.

«Не знаю, что можно добавить к этой фотографии…» — пишет дедушка.

В комментариях поспешили поздравить Пресняковых с пополнением многие знаменитости, а также поклонники семьи.

«Фото действительно вызывает сильнейшие эмоции, прямо до слез… что слов не нужно. Счастье это!», «Вовка действительно очень здесь трогательный…», «Можно говорить много-много слов, описывая эту фотографию, но они совершенно не нужны — не описать ими эти эмоции и выражение счастья!!!» — пишут в комментариях.

Для Владимира Преснякова – младшего Ванечка стал третьим сыном — от первого брака с Кристиной Орбакайте у него есть 29-летний Никита. Средний мальчик Артемий появился 4 года назад у Преснякова и Подольской, причем спустя 10 лет со дня свадьбы — пара очень переживала, что наследники не появляются.