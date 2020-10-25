«Сколько там у нее детей, четверо уже?»: 42-летняя Климова в бикини сразила фанатов наповал

На одной из фан-страничек Екатерины Климовой в Instagram, появилось ее архивное фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Но не все поклонники по-достоинству оценили провокационный кадр бывшей жены Гелы Месхи. Мнение фанатов разделилось: одни посчитали, что в свои 42 года актриса выглядит сногсшибательно, другим — не понравился купальник Екатерины, якобы этот бежевый оттенок простил знаменитость, добавляя ей бледности. Примечательно, что в кадре актриса засветила тату на бедре. А автором пикантного фото выступила 18-летняя дочка Климовой — Елизавета Хорошилова.

«Какая вы очаровательная, но фасон бикини фигуру просто испортил! Как-будто у вас массивные бедра», «Купальничек в топку, цвет вам не подходит», «Такое чувство, что вы только приехали на отдых, кожа бледная. И еще этот бежевый цвет! Вас совсем не красит», «Сколько там у нее детей, четверо уже?!», «Купальник совершенно не ваш, как бабушка», «Смело!!», «Дети выросли, а мамка все оголяется», «Нее, вы конечно, эффектная, но этот ваш купальник! Совсем не нравится», «Сменить надо бикини, куда дочка то ваша смотрит?! Могла бы и подсказать», «Никого не слушайте, вы само очарование», «Красавица», — пишут поклонники.