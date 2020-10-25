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Главное с юмором: Мирослава Карпович назвала себя «разлучницей года»

34-летняя актриса пошутила о себе.

Главное с юмором: Мирослава Карпович назвала себя «разлучницей года»
Мирослава Карпович посмеялась над СМИ. Фото: Instagram.com/m1r0slava_karpovich

Исполнительница роли Маши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки» после развода актерской пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного сразу привлекла к себе внимание общественности. Только  Муцениеце уехала из загородного дома Прилучного вместе со своими детьми, Карпович съехалась с актером сериала «Мажор». Поклонники и хейтеры артистки моментально принялись обсуждать в Сети новую пару шоу-бизнеса.

После ряда слухов и публикаций о шопинге и поездке на море Павла и Мирославы, у Карпович появились собственные теги в социальных сетях. По ним можно легко найти «разлучницу года», «скандалистку», «истеричку» и «мымру».

«СМИ, я люблю тебя», — написала в Stories личного аккаунта артистка.

Знаменитость официально не подтвердила свой роман с Прилучным. Павел тоже воздержался от комментариев по поводу новой возлюбленной.

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович показала, как ее называют на публике. Фото: Instagram.com/m1r0slava_karpovich

Напомним, что в феврале 2020 года Прилучный и Муцениеце приняли решение подать на развод. До этого актриса сериала «Закрытая школа» несколько раз упоминала в своем микроблоге о трудностях в браке. Позже Агата в разговоре с Ксенией Собчак призналась, что негативно относится к девушкам, которые оказывают знаки внимания женатым мужчинам. Тем самым, она намекнула на поведение Карпович.

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