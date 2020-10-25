Такая, какая есть: 38-летняя Арнтгольц без укладки и макияжа запечатлелась на честном селфи

В свои 38 лет Татьяна Арнтгольц не только построила головокружительную карьеру на ТВ (за ее плечами десятки ролей в кино и сериалах, — Прим. ред.), она также воспитывает одиннадцатилетнюю дочку Машу от экс-супруга Ивана Жидкова. Нынешний избранник актрисы не скрывает: для него Татьяна в первую очередь женщина, заботливая мама, возлюбленная, а уже потом звезда и кумир миллионов.

На свежем фото в Instagram экс-возлюбленная Ивана Жидкова предстала без укладки и макияжа, запечатлев себя на честном селфи без прикрас. Поклонники не нашли повода для критики. Сама артистка не раз говорила, что отдает предпочтение «умытому лицу». Однако в комментариях Татьяна подняла совершенно другую тему, напомнив фолловерам, как важно носит маски в период пандемии. Знаменитость удивлена, что многие пренебрегают этими простыми правилами, явно забывая о том, что в зоне риска могут оказаться их близкие — старшее поколение, дедушки и бабушки, а также люди с хроническими заболеваниями.